Joyeux Noël à tous ! Toute la rédaction d’IDBOOX.com vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année dans la joie et la bonne humeur même si le contexte n’est pas toujours favorable.

Depuis 13 ans vous nous faites confiance et contribuez par vos clics, vos lectures, vos likes, vos commentaires à soutenir notre site entièrement indépendant et non subventionné.

Alors si vous voulez nous faire un cadeau, continuez à nous soutenir et à partager les articles qui vous plaisent.

Actualités livres pour les professionnels et le grand public, expositions, cinéma, pop culture, conseils et trucs et astuces, activités gratuites pour les petits et les grands… Et aussi, les dernières actus Tech, les tests Tech sur les derniers smartphones, écouteurs, liseuses…

Notre ligne éditoriale variée convainc chaque année des millions d’entre vous !

Alors merci, nous vous souhaitons un Noël pétillant et que vos souhaits soient exaucés !

Jouez avec nous !

Depuis le début du mois de décembre nous vous proposons de magnifiques jeux-concours avec des cadeaux au Top. Bonne nouvelle, ils continuent jusqu’à mi-janvier : ) Pour voir les concours en cours c’est ici

PS : nous avons demandé à Chat-GPT de rédiger un joyeux Noël de la part d’IDBOOX

Le texte ci-dessous a été rédigé par intelligence artificielle, celui ci-dessus par la rédaction, lequel préférez-vous ?

Chers lecteurs d’IDBOOX,

Nous tenons à vous exprimer notre plus profonde gratitude pour votre soutien indéfectible à notre site indépendant. Votre engagement envers nous a permis de continuer à fournir des informations pertinentes et à jour sur les actualités culturelles et high-tech.

Votre soutien a été essentiel pour nous permettre de maintenir notre indépendance et notre intégrité éditoriale. Grâce à vous, nous avons pu continuer à partager des nouvelles, des critiques et des analyses sans compromis.

Nous sommes honorés de vous compter parmi nos lecteurs et nous nous engageons à continuer à vous fournir le contenu de qualité que vous attendez de nous.

Merci de croire en nous et en notre mission. Votre soutien fait toute la différence.

Cordialement,

Votre équipe IDBOOX

