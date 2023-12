14 activités ludiques et gratuites à faire pendant les vacances en restant à la maison au chaud

Pendant les vacances de Noël on aime cocooner un peu, bien au chaud sous un plaid. Voici quelques idées d’activités pour occuper petits et grands pendant les longues journées d’hiver.



Découvrez notre sélection d’activités à faire en famille ou avec des amis. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges et c’est gratuit !

Discuter et voir le Père Noël

Impossible ? Pas du tout grâce à un smartphone, la réalité augmentée et l’intelligence artificielle vous allez découvrir un monde incroyable. Même si Noël est assé essayez c’est très drôle Suivez nos instructions en cliquant ici

Composez votre musique comme Bach ou Beethoven

Si vous vous sentez l’âme musicale mais que vous n’y connaissez rien en musique et notamment en musique classique, tentez cette expérience. Pour en savoir plus c’est ici

Il y a aussi MusicGen pour composer des musiques dans tous les styles.En savoir plus ici

Jouez avec Léonard de Vinci

“Inside a Genius Mind » est une expérience incroyable pour découvrir Léonard de Vinci comme jamais !Pour en savoir plus c’est ici

Créez des enluminures

Vous avez toujours rêvé d’écrire avec de belles majuscules historiées ? C’est possible grâce à Pictor, ce générateur automatique de textes enluminés. On y retrouve notamment 1300 lettrines du graduel de Saint Dié. En savoir plus ici

Devenez Mangaka

Vous avez envie de dessiner du Manga ? Voici des outils qui vont vous y aider. En savoir plus ici

Discuter avec Super Mario et d’autres

Character Ai est un nouvel outil rigolo qui permet à tous de lancer une conversation avec n’importe qui mort ou vivant ou un personnage imaginaire. En savoir plus ici

Regardez l’univers dans ses moindres détails

Si vous aimez avoir la tête dans les étoiles, voici une belle nouvelle ! Vous allez voir l’univers comme jamais grâce à une carte interactive en très haute définition comme si vous étiez un astronome. En savoir plus Cliquez ici

Créez votre œuvre d’art à votre façon

Dall-E2 est un outil incroyable qui est mis gratuitement à la disposition du public. Ce système boosté à l’intelligence artificielle est capable de créer des images réalistes et de l’art en utilisant une description texte. C’est vous qui pilotez l’outil ! Cliquez ici pour en savoir plus

Meta Ai pour animer les dessins des enfants



Cet outil est basé sur l’intelligence artificielle. Puissant et étonnant, il permet d’animer les dessins réalisés par les enfants sur une feuille de papier. Pour savoir comment faire Cliquez ici

Blob Opéra

Blob Opéra est une iA drôle et ludique. Grâce à Google vous pouvez créer vos propres chansons de Noël. C’est complètement loufoque ! Pour comprendre comment ça marche Cliquez ici

Art Transfer

Cette appli vous aide à transformer vos photos en œuvre d’art en s’appuyant sur les chefs-d’œuvre de célèbres artistes. Regardez notre chat Mozza transformé en une œuvre de Munch Comment ça marche Cliquez ici

Des coloriages pour Noël et des cartes de vœux

Avec Coloring Books passez du temps tous ensemble pour dessiner directement sur l’ordinateur ou smartphone. Pour en savoir plus Cliquez ici

Des carte de vœux vintage en téléchargement gratuit ? Cliquez ici

Art Filter

Transformez votre visage ou celui de vos proches en œuvre d’art. Prêts pour un selfie mémorable ? Vous partagez ensuite votre créa, c’est fun et très instructif ! Cliquez ici pour en savoir plus

Envie de lire ?

Voici une sélection avec des milliers de livres audio et numériques gratuits à lire et à écouter en toute légalité. De 5 à 99 ans Cliquez ici ou Cliquez ici

Découvrez d’autres activités culturelles à faire gratuitement dans notre rubrique ici

