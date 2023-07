Lancement en France de Google Bard l’iA conversationnelle, ça va barder !

Bard, l’iA signée Google se déploie dans de nouveaux pays et parle de nouvelles langues : le français, l’arabe et l’allemand. Toute l’Europe va recevoir Bard et le Brésil.

Avec Bard, Google entend rattraper le retard sur Microsoft et ChatGPT.

Comment bavasser avec Bard ?

Google met à disposition du public Bard à partir de jeudi 14 juillet. L’iA sera ainsi disponible en 40 langues dans 230 pays.

Pour tester ce nouvel outil et discuter avec Bard il faut vous rendre ici.

Vous devez vous connecter avec une adresse Google exclusivement depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable.

Sachez que Bard n’est pas accessible aux personnes de moins de 18 ans.

Bard – Un feu d’artifice de fonctionnalités

Google a lancé timidement son iA. Aujourd’hui pour ce lancement grandeur nature Bard s’affirme avec des fonctionnalités intéressantes.

Voici quelques exemples de fonctionnalités disponibles sur Bard.

-Adaptez facilement les réponses de Bard. Vous pouvez désormais modifier le ton et le style des réponses de Bard à travers cinq modes différents : simple, long, court, professionnel ou informel.



-Utilisez des images dans vos requêtes. Vous voulez en savoir plus sur une photo, vous avez envie d’un texte pour une image ? Vous pouvez désormais télécharger des images avec des requêtes et Bard analysera la photo pour vous aider.



-Écoutez les réponses. Vous avez la flemme de lire les réponses de Bard ? en activant l’icône « écouter » vous pouvez écouter les réponses de Bard.

-Epinglez, organisez et modifiez les conversations. Désormais, lorsque vous démarrez un échange, vous verrez des options pour l’épingler, le classer, le renommer et reprendre les conversations récentes dans la barre latérale.



-Profitez de plus d’options pour exporter du code. Une nouvelle fonctionnalité vous permet d’exporter du code Python vers Replit, en plus de Google Colab.



-Partagez les réponses de Bard avec vos amis. Grâce aux liens partageables, vous pouvez partager vos idées et vos créations avec d’autres personnes.



Nous reviendrons largement sur Bard dans de prochains articles, notamment sur les sources, le droit d’auteur et la protection des données. En attendant n’hésitez pas à nous faire vos retours. Le Barde d’Astérix n’a qu’à bien se tenir maintenant !

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités