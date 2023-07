Honor Pad X9 – Une offre de lancement incontournable à seulement 199€

La Honor Pad X9 a été lancée en même temps que le Honor 90 le 6 juillet à Paris. Vendue à 249€ avec 50€ de réduction, que propose-t-elle pour ce prix-là ?

Parallèlement au Honor 90 et au Honor 90 Litre, Honor a dévoilé la Honor Pad X9. Cette tablette est taillée pour les loisirs mais aussi la productivité. Nous avons pu la manipuler brièvement lors du lancement du Honor 90 à Paris.

La Honor Pad X9 à 199,90€ pour le lancement

La Honor Pad X9 est vendue à 249,90€ mais elle bénéficie d’une offre de lancement avec 50€ de réduction. Son prix tombe à 199,90€ pendant quelques jours. C’est un vrai bon plan. Suivez ce lien pour découvrir l’offre.

Pour ce prix, la tablette bénéficie de finitions soignées et elle est surtout très fine. Elle ne fait que 6,9 mm d’épaisseur. En comparaison l’iPad 10ème génération mesure 7mm. Elle renvoie tout de même une impression de robustesse.

Elle dispose d’un grand écran LCD de 11,5 pouces avec une résolution 2K (2000 x 1200 pixels). Son taux de rafraichissement monte jusqu’à 120Hz. Les bords qui entourent la dalle sont symétriques et ne sont pas trop présents.

6 haut-parleurs pour un son surround

Le ratio corps/écran est de 86%. Avec une telle surface d’écran, elle s’annonce parfaite pour visionner des films ou des séries. C’est d’autant plus vrai qu’Honor a doté la Pad X9 de six haut-parleurs. Elle fournit un son Surround dynamique à 360° de qualité cinématographique. Nous n’avons pas pu le vérifier mais nous vous en dirons plus prochainement.

Côté performances, la tablette tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 685 4G. Il est accompagné de 4Go de RAM et de 128Go de stockage. Ce n’est pas le plus puissant des processeurs mais il devrait vous permettre de satisfaire vos envies de jeux vidéo notamment au mode Turbo X. Il améliore la fluidité et la consommation de la batterie de la tablette.

D’une capacité de 7250mAh, cette dernière offre à la Honor Pad X9 une autonomie de 13 heures de vidéo en streaming. S’il vous vous venait à l’idée de prendre des photos avec votre tablette, la Pad X9 possède un capteur 5MP à l’arrière et un deuxième de 5MP à l’avant. C’est parfait pour les visio.

Grâce à MagicOS 7.1 basé sur Android 13, la Pad X9 peut aussi communiquer avec d’autres appareils Honor comme un PC portable.

La tablette Honor Pad X9 est vendu à 249,90€ mais elle passe à 199,90€ pendant la période de lancement. Suivez ce lien pour l’acheter.



