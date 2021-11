L’art de lire au Moyen-Age une exposition en ligne passionnante - IDBOOX

Europeana présente une toute nouvelle exposition en ligne sur l’art de lire au Moyen-Age.

La bibliothèque numérique européenne, vous propose d’en savoir plus la société de l’Europe médiévale en faisant un focus sur la lecture. Qui lisait au Moyen-Age ? Comment la lecture est-elle entrée dans les mœurs ? Comment se sont constitués les différents lectorats ? Que lit-on au Moyen-Age ? Cette exposition gratuite et uniquement en numérique répond à toutes ces questions.



Au travers d’illustrations de l’époque et de textes didactiques, Europeana nous immerge dans les débuts de la lecture de façon passionnante. Pour découvrir c’est ici

