Le musée de Cluny propose un guide numérique loin du Moyen-Âge

Le musée de Cluny a réouvert ses portes il y a quelques mois après des travaux de rénovation importants. (Lire notre reportage)

Le lieu dédié au Moyen-Âge à Paris innove avec un guide compagnon numérique pour les visiteurs.

Immersif, visuel et informatif cette nouvelle génération de guide in-situ promet aux visiteurs de vivre la visite autrement.

Audio et vidéo pour adultes et enfants

Chaque parcours se compose d’un ensemble de pastilles courtes de deux à trois minutes, à activer grâce à la géolocalisation ou à déclencher depuis un plan.



Aujourd’hui, 75 pastilles sont disponibles dans le parcours général pour adultes. L’accès aux contenus par une liste vous permet aussi de sélectionner uniquement les œuvres qui vous intéressent.



Et pour les plus curieux, photos et vidéos viennent compléter la présentation des collections pour apporter aux œuvres contexte historique et comparaisons stylistiques. Un parcours enfant, un parcours chefs-d’œuvre et un parcours en langue des signes sont actuellement accessibles.



Autant de modes d’exploration des collections qui vous permettront de renouveler votre regard sur le musée et de personnaliser votre visite. Vous avez également la possibilité de mettre en favori vos œuvres préférées, pour en retrouver la liste après votre visite.



Chaque pastille propose une atmosphère sonore immersive et un propos scénarisé qui guidera votre regard selon vos envies. Pour les plus jeunes, la visite prend des allures fantastiques, grâce à un guide hors du commun, le magicien Éric Antoine, accompagné d’une licorne.

Profitez d’une visite pendant les vacances pour tester ce nouveau dispositif!

