Léonard de Vinci – Une expérience interactive inédite et gratuite !

« Inside a Genius Mind » est une expérience incroyable pour découvrir Léonard de Vinci comme jamais !



Google Arts & Culture et 28 institutions à travers le monde dévoilent une rétrospective dédiée à Léonard de Vinci. Ce rendez-vous en ligne retrace les étapes de la vie du maître.



Pour découvrir les différentes facettes de l’homme et de ses œuvres, l’application et le site Google Arts & Culture proposent des activités fantastiques à tous les curieux. Inside a Genius Mind est gratuit.

Exploration et jeu autour de Léonard de Vinci

L’expérience propose plusieurs activités et découvertes. Pour la première fois, Google a réuni 1300 pages extraites des carnets et des manuscrits de Léonard de Vinci. Grâce à l’expertise de l’historien Martin Kemp et au Machine Learning, vous entrez littéralement dans les codex. Cette exploration n’est pas juste une présentation des différents documents, non ici on explique et on met en situation les différents éléments à notre disposition. Le tout fait appel à l’interactivité. C’est ici

On s’intéresse ensuite à de Vinci l’inventeur avec la découverte de 170 machines et modèles 3D. C’est ici

Pour la première fois Google réunit dans un même endroit tous les chefs-d’œuvre de Léonard. On découvre notamment le Portrait de Ginevra de’ Benci, peint bien avant la Joconde. C’est ici

Da Vinci Stickies, vous propose de jouer à Léonard. Assemblez les croquis et créez vos propres inventions grâce aux outils de génération d’image par l’IA de Google Research. C’est ici

Enfin avec Google Street View visitez tous les lieux où vécut Léonard de Vinci, partez pour un voyage entre l’Italie et la France ! C’est ici

