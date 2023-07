Threads – Le futur remplaçant de Twitter ?

Meta alias Facebook va lancer Threads un concurrent direct de Twitter. A vos marques, prêts, partez…

La transformation de Twitter et les décisions déconcertantes d’Elon Musk sont loin de ravir les utilisateurs. Il y a une place à prendre. Celui qui proposera une solution simple et cohérente emportera le cœur des Twittos.

Meta a tout de suite flairé l’opportunité et n’a pas tardé à réagir. La société de Mark Zuckerberg lance Threads dès le 6 juillet 2023. L’application du nouveau réseau social est déjà listée sur l’App Store et sur le Google Play Store pour sa version Android. Une page web lui est également dédiée.

Les images présentent sur le Play Store nous livre quelques éléments sur le concurrent de Twitter. Instagram et Threads sont étroitement liés. II est possible de se connecter avec son compte Instagram et d’y importer automatiquement son nom et ses contacts.

Threads – Un concurrent très sérieux pour Twitter

Autre point commun, l’interface ressemble beaucoup à celle d’Instagram. Meta joue à fond la carte « bienvenue chez vous ». Les futurs utilisateurs ne seront pas déstabilisés et obligés de tout réapprendre puisqu’ils sont déjà dans un environnement connu. C’est une manœuvre rusée.

La référence à Twitter est explicite. Threads est décrite comme un réseau d’échanges basé sur du texte. Les publications sont enrichies de différentes interactions comme des like, des commentaires ou des options de partage. Il est également possible d’ajouter des images à son post.

Threads offre même la possibilité de créer des groupes de followers fidèles pour échanger et discuter.

Bref si Threads ne réinvente pas le réseau social, il nous fait miroiter tout ce qu’on aimait sur Twitter. Threads deviendra peut-être le refuge des déçus de Twitter. L’avenir le dira.