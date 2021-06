Les archives du boxeur Muhammad Ali disponibles gratuitement en numérique - IDBOOX

Muhammad Ali est une légende de la boxe. Décédé en 2016, L’Ali Center fait perdurer sa mémoire.



Pour mieux connaitre la vie et de la carrière de Muhammad Ali en tant qu’athlète, humanitaire et personnage public, le centre dévoile des centaines de documents relatifs à Cassius Marcellus Clay, Jr. (Muhammad Ali).



Ces archives numériques s’articulent autour de 7 thèmes. On y trouve des photos, des documents, des objets d’art, de l’audio.



Objets à l’effigie du boxer, interviews et même des Comics mettant en scène le super-héros sont disponibles en consultation libre et gratuite.



La visite vaut le détour, particulièrement pour en savoir plus sur les actions humanitaires mises en place de son vivant. Accédez ici Pour découvrir d’autres contenus culturels et gratuits cliquez ici