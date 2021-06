La lecture devient enfin une grande cause nationale - IDBOOX

Lors d’un déplacement dans les Hauts-de-France, le Président Emmanuel Macron va annoncer que la lecture sera la prochaine grande cause nationale.

Pour cela, le gouvernement met les moyens et annoncera une série de mesures. En plus d’actions comme Partir en Livre (lire notre article), des fonds seront débloqués, et des appels aux dons sont prévus.



Cette cause nationale va aussi permettre de développer les contrats territoires lecture (actuellement au nombre de 200 il y en aura 50 de plus en 2022).

Les bibliothèques au centre

Pour faire de la lecture une cause nationale jusqu’à l’été 2022, il y aura aussi, des campagnes dans les médias.



Les bibliothèques vont recevoir des fonds pour se développer. 30 millions d’euros permettront d’étendre les horaires d’ouverture, la rénovation et la construction de bibliothèques. 10 millions seront distribués pour l’achat de livres auprès des librairies.

Par ailleurs, le Pass Culture sera étendu aux collégiens et aux lycéens (lire notre article)

Source : France Info