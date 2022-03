Les enquêtes du Louvre – Le podcast qui mêle art et crimes - IDBOOX

Si vous ne connaissez pas encore la série de Podcasts du Louvre vous devriez tendre l’oreille.

Les enquêtes du Louvre vous mènent aux confins de l’histoire. Vous êtes accompagnés de la voix profonde de Romane Bohringer.



Six histoires d’une vingtaine de minutes chacune, vont vous faire voyager entre art et crimes. L’écoute est entièrement gratuite.

Les histoires sont conçus par Martin Quenehen, la mise en son et le mixage sont digne d’une grande série !

Le Tricheur à l’as de carreau, La Pyxide d’al-Mughīra et d’autres podcasts sont ultra immersifs. Romane Bohringer n’est pas seule dans ces podcasts. Des spécialistes de l’histoire de l’art , des artistes et même une policière interviennent pour mieux comprendre le sujet abordé.

Les enquêtes du Louvre sont ludiques, surprenantes et on apprend beaucoup !

