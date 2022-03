Voyage sonore au cœur des bibliothèques bruits d'ambiance et détente - IDBOOX

Quand on entre dans une bibliothèque on recherche bien souvent une prochaine lecture. L’ambiance est généralement feutrée propice à la détente et à la concentration.

Le saviez-vous il y a des passionnés des bibliothèques qui enregistrent les sons de ces espaces de culture ?



ASMR, ou simple ambiance sonore, voici une sélection de vidéos bien sympathiques pour vous plonger au cœur de l’atmosphère d’une bibliothèque. Froissement des pages, craquements, rencontre avec une bibliothécaire qui chuchote, ou dans la bibliothèque d’Harry Potter c’est juste fantastique ! Certaines vidéos peuvent durer 4 heures.



Entrez dans les bibliothèques sonores et détendez-vous un bon livre à la main bien sûr !

Pluie et bibliothèque

Feu de cheminée et bibliothèque

Etudes et bibliothèque

Harry Potter – La bibliothèque de Poudlard en son et en images

Rencontre avec une bibliothécaire de charme