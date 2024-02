Les manuscrits d’André Breton sont en accès libre et gratuits sur Gallica

La BnF annonce que les manuscrits d’André Breton sont accessibles en ligne sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France.

Cette numérisation est le fruit d’un partenariat avec l’Association Atelier André Breton et la famille du poète. Bien que les œuvres d’André Breton soient toujours sous droit d’auteur, cette opportunité est rarissime !

Pour la BnF, cette diffusion est l’occasion de faire partager au public ces très grands trésors littéraires du XXe siècle.

En tout, ce seront 7 dossiers, qui représentent certains des manuscrits les plus importants de l’auteur et également certaines des acquisitions les plus prestigieuses de la BnF ces dernières années, qui pourront être accessibles au public du monde entier.

L’année 2024 marque le centenaire de la publication du Manifeste du surréalisme d’André Breton (1896-1966). Sans doute l’un des textes les plus importants du XXe siècle. Il a marqué l’acte de naissance du surréalisme, mouvement littéraire et artistique foisonnant, qui a profondément transformé les modes de représentation dans le domaine de la poésie, de la peinture, de la sculpture et du cinéma.

Le public trouvera également : les 7 cahiers d’écriture automatique de Poisson soluble ou encore le manuscrit autographe de Nadja, inédit à ce jour. Pour consulter les manuscrits, cliquez ici ou sur le site André Breton ici

Trouvez d’autres contenus culturels gratuits dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités