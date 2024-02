Cinéma : Sleep – L’angoisse est dans le lit !

Nous avons vu Sleep de Jason Yu, un thriller psychologique qui fait mouche. Le film Sleep est à l’affiche ce mercredi.

Ce long-métrage d’une heure trente-cinq a reçu le Grand Prix 2024 du Festival international du film fantastique de Gerardmer. Vaut-il le détour ?

Sleep : Le synopsis

La vie d’un jeune couple est bouleversée quand le mari devient somnambule et se transforme en quelqu’un d’autre à la nuit tombée. Sa femme, submergée par la peur qu’il fasse du mal à leur nouveau-né, ne trouve alors plus le sommeil…

Un thriller horrifique bien maîtrisé

Hyun-Soo (Lee Sun-Kyun) et Soo-Jin (Elle) incarnent un couple uni pour la vie. Le film commence tout doux, presque comme dans un Webtoon coréen, et monte crescendo en intensité.

Ce quasi huis-clos atteint très vite un paroxysme, nous projetant dans un univers entre réalité et fiction. Le réalisateur traite avec brio les sujets du somnambulisme et du trouble du sommeil.

Jason Yu joue sur nos nerfs et sait administrer ce qu’il faut de tension sans pour autant tomber dans le « Gore ».

Au final, on ressent une certaine empathie pour les personnages et particulièrement pour Soo-Jin, interprétée par Jung Yu-mi.

Si vous avez envie de rire nerveusement et de vous projeter dans un appartement en mode observateur planqué dans le noir, allez voir Sleep. Mais surtout, n’allez pas vous coucher tout de suite après !

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités