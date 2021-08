Lyrik-Line une plateforme gratuite pour écouter et découvrir de la poésie - IDBOOX

lyrikline est un projet créé par Literaturwerkstatt Berlin. Depuis sa création la plateforme éponyme a pris son envol.

Sur Lyrik-Line, le portail est entièrement dédié à la poésie. On y découvre, 1493 poètes, 13442 poèmes, en 88 langues et 21039 traductions.

La plateforme était au départ, destinée à mieux faire connaitre la poésie allemande dans le pays et à l’international.

Petit à petit, une collaboration internationale a permis d’offrir un accès direct à la poésie dans de nombreuses langues et de renouveler le dialogue poétique international, explique lyrikline.

Sur le site, on peut choisir les poèmes, par langue, par traduction, par genre, par forme poétique. On peut même demander à l’algorithme de choisir des poèmes à la volée.



Les poèmes sont proposés en audio et au format texte. Lyrikline est vraiment une plateforme à découvrir, pour s’offrir le temps d’un poème un moment suspendu dans le temps. Pour y accéder c’est ici

