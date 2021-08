Confinement Martinique : Des livres, de la presse et des cours en ligne gratuits - IDBOOX

La Martinique subit un nouveau confinement, Passthèque entend répondre à la fermeture des lieux de culture en Martinique.

La plateforme propose des milliers de contenus culturels pour apprendre et passer le temps pendant le confinement.

Passthèque est une création du Service Promotion de la lecture publique.

Jusqu’au 4 septembre 2021, l’Espace Sud donne un accès gratuit à Pass’thèque aux martiniquais.

Que trouver sur Passthèque ?

La plateforme s’adresse à tous et à tous les âges. Il suffit de s’inscrire gratuitement.



Le choix est varié : il y a 160 000 heures des cours en ligne (Soutien scolaire, Codes & Permis, Musique, Bureautique…)



On trouve aussi une bibliothèque d’ebooks et de BD en ligne. Pour lire la presse plus de 160 titres de presse en ligne sont disponibles.



Enfin, une petite médiathèque ARTE pour les enfants est aussi accessible.

Le tout est gratuit jusqu’au 4 septembre. Bon courage ! Pour vous inscrire c’est ici

Découvrez d’autres contenus culturels gratuits dans notre rubrique dédiée