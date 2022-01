Marché de la bande dessinée – Chiffres clés 2021, une année historique ! - IDBOOX

Le festival d’Angoulême est reporté de quelques mois, mais GfK a publié les chiffres du marché de la BD en France pour l’année 2021.

En collaboration avec le FIBD, GfK annonce une année hors norme !

Les chiffres donnent le tournis, plus de 85 millions d’exemplaires BD ont été vendus. C’est une hausse de +60%. (Lire les chiffres 2020)

Les ventes de Bande Dessinées en France atteignent un record cette année avec près de 900 Millions € réalisés (+50%).

Entrons dans le détail de l’étude. Tous les segments ont profité de cette hausse et principalement le manga !

La BD super star de 2021

L’institut note que « L’univers BD devient ainsi le second type de livre le plus acheté en France avec 24% du marché en volume ». C’est soit 2 fois plus qu’en 2012 !



Les acheteurs de BD sont de plus en plus nombreux avec 1,5 million acheteurs de en plus en 2021. Il y a en France, 7,2 millions d’acheteurs de BD en 2021 (+27%). Les français achètent en moyenne plus de 2 BD.

Le Manga plébiscité par les français

Le manga ne faiblit pas bien au contraire ! Plus d’une BD sur 2 achetée est un manga.

Au cours de l’année passée, près de 900 000 mangas étaient achetés par semaine en moyenne.

Les 5 segments Manga sont en croissance. Le Shonen atteint 35 Millions exemplaires vendus en 1 an (+112%). Suivent le Seinen à 9,6 Millions d’unités (+104%). Le Shojo (1,9 Moi ex. à +62%) et les mangas érotiques / autres (plus de 500 000 ex. à +82%).

GfK détaille : “Ces volumes inédits de vente se traduisent directement par une forte présence du manga dans les Top Ventes, au titre ou à la série. Ainsi le 1er volume de Naruto est le manga le plus vendu en 2021 à 275 000 exemplaires, ce qui lui octroie une place dans le top 10 du total Livre aux côtés d’Astérix. De son côté, One Piece, première série du marché BD, a atteint ainsi plus de 4,3 millions d’exemplaires, en partie animée par la sortie du tome 100 en décembre dernier et par le 1000 épisode de l’animé en novembre.”

Les autres segments sont aussi très performants

Mortelle Adèle avec près de 3 Millions ex. atteint des sommets. La BD passe devant Astérix (2,5 Millions). Suivent ensuite Les Sisters (plus de 600 000 ex.) et Les Légendaires (+500 000 ex.). Tel est le Top des ventes dans le segment jeunesse avec au total sur le segment jeunesse, 18 millions d’exemplaires vendus !

Les BD de genre frôlent les 17 Millions de ventes, boostées par plus de 3 Millions d’ ex vendus.

Respectivement en Non-Fiction/Documents (+56%) et en Science-Fiction/Fantastique (+19%).

Des titres représentatifs de cette dynamique sont Goldorak (Kana), les Aventures de Vincent Lacoste au cinéma (Les livres du futur), Le monde sans fin (Dargaud).



Les Comics représentent toujours des volumes plus modérés avec 3,6 Millions d’exemplaires achetés cette année (+18%), portés par les aventures Marvel et Star Wars en tête.

Retrouvez ci-dessus le top des ventes BD pour 2021.