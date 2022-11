Kindle 2022 que vaut la liseuse d’Amazon ? Test et Vidéo

Amazon ajoute une liseuse à son escarcelle avec Kindle 2022. Ce lecteur de livres numériques vient remplacer la version classique du Kindle et apporte son lot de nouveautés.

Regardez notre vidéo et découvrez notre test complet sur Kindle 2022 (test non sponsorisé).

Kindle 2022 avec publicité est à 99.99 euros, celui sans pub est quant à lui à 109.99€.

Design et capacités du Kindle 2022

Le design reste pour ainsi dire inchangé, encore une fois on aimerait un peu de fantaisie ce sera peut-être pour plus tard. A noter tout de même, que 75% des plastiques utilisés pour ce nouveau Kindle sont recyclés, ce qui est un bon point.



Plus légère, la liseuse d’Amazon perd du poids. En effet, celle-ci pèse 158 grammes soit 16 grammes de moins que la version précédente. Cela semble mineur mais la légèreté de la machine est un atout quand on lit longtemps. La prise en main est agréable. Le côté lisse du dos ne gêne pas la prise en mains, elle ne glisse pas.



La nouveauté qu’on apprécie beaucoup sur Kindle 2022 est sa capacité de stockage qui passe à 16GO au lieu de 8 sur le modèle précédent et cela pour le même prix. Cette augmentation du stockage est un véritable plus pour les lecteurs gourmands qui aiment stocker beaucoup de livres au même endroit.



Kindle 2022 est entièrement tactile. La liseuse n’a donc qu’un bouton pour l’allumage et un port USB-C pour la recharger. C’est simple et efficace.

A noter que la liseuse n’est pas étanche.

La navigation et la lecture dans la liseuse

Le gros point fort dans les liseuses Amazon c’est la simplicité de navigation. Une fois encore Kindle répond parfaitement à cette nécessité. La navigation dans la bibliothèque, dans la boutique Amazon ou encore dans les paramètres est intuitive. On ne réfléchit pas plusieurs secondes avant de mener une action. Le tactile répond bien on a donc un confort optimal avant et pendant la lecture.

Kindle 2022 possède toutes les fonctions qu’on aime chez Kindle : marque-page, annotation, dark mode, surlignage de passages… Les fonctions ne manquent pas pour une bonne expérience de lecture.

L’écran du Kindle 2022

Une fois encore, nous sommes nous sommes face à une machine d’entrée de gamme, on n’a donc pas un aussi bel écran que pour Kindle Paperwhite. Néanmoins, Kindle 11e génération dispose d’un écran haute résolution 6’’ 300 ppp sans reflets. Celui-ci offre 3 fois plus de pixels que le modèle précédent et on le ressent pendant la lecture.

Tourner les pages, marquer un passage, agrandir les polices et surtout lire offrent un vrai confort.



Le seul bémol concerne l’éclairage de l’écran. Kindle 2022 n’est pas doté de la température d’éclairage. Il n’y a que la possibilité de régler la luminosité de celui-ci en fonction de la luminosité ambiante. Le réglage se fait en douceur mais bien sûr n’est pas aussi performant que si la lumière était dotée de la température d’éclairage.



Par ailleurs, l’écran 6 pouces est suffisant pour lire des romans sans illustrations. L’affichage est bon même si on a pu constater parfois une petite lumière en fond un peu gênante. Mais il n’y a rien de rédhibitoire pour lire longtemps et confortablement.

Autonomie de la liseuse

Le gros avantage des liseuses c’est qu’on n’a pas besoin de les recharger trop souvent. Et Kindle 2022 ne déroge pas à la règle !



Entre le chargement de la liseuse au déballage et plus de 3 semaines après avec une lecture moyenne d’environ 40 mn par jour, nous n’avons perdu que quelques points de batterie. C’est donc très bien.

D’ailleurs, Amazon précise : Une seule charge de batterie dure jusqu’à 6 semaines avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13, à raison d’une demi-heure de lecture par jour. L’autonomie de la batterie varie en fonction de l’éclairage et de l’utilisation de la connexion sans fil. Ce qui se vérifie.

De plus, la présence d’un port USB-C permet une recharge plus rapide ce qui est aussi appréciable.

Le Prix

Kindle 2022 est vendu 99.99€ dans sa version avec publicités et 109.99€ pour la version sans pub. Cette liseuse est une des moins onéreuses du marché et c’est appréciable. Pour le même prix que la version précédente Amazon a su optimiser sa liseuse de premier niveau et ça n’a pas de prix !

Avis global – On achète Kindle 2022 ou pas ?

Clairement Oui ! On achète Kindle 2022. Son prix, le stockage, la facilité d’utilisation en font un excellent appareil. Elle n’est pas parfaite mais elle conviendra à vos exigences si vous n’êtes pas un très gros lecteur et que vous ne lisez pas de manga. Le rapport qualité prix de Kindle 2022 est très bon, une fois encore Amazon fait le job !

Kindle 2022 avec publicité est à 99.99 euros, celui sans pub est quant à lui à 109.99€.

Caractéristiques techniques

– Ecran E Ink 300 ppp

– 16 Go de stockage

-formats d’ebooks acceptés : Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé et PRC (formats natifs) ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PDF, TXT, PNG, PMP et EPUB (via conversion)

-USB-C (charge rapide avec adapteur en 2h – autonomie de 6 semaines)

– Wifi

– Dimensions : 157,8 x 108,6 x 8 mm

– Poids : 158 grammes