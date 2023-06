Neoboost l’appli qui vous aide à lire plus vite !

L’application Neoboost est une nouvelle application qui a pour but de vous aider à améliorer votre vitesse de lecture.

Elle promet de doubler votre vitesse habituelle dans la lecture de livres ou de documents en 30 jours.

Cette application innovante dans le domaine de la lecture rapide et de l’apprentissage en général est née de la rencontre de trois personnes passionnées par l’apprentissage et le développement des capacités cognitives : Nicolas Lisiak, Vice-président de Tony Buzan Group, Jérôme Hoarau, champion du monde de Mind Mapping, et Nicolas Rocq, coach en PNL et développeur. Concentration, mémoire et agilité mentale sont au programme.

Pour utiliser Neoboost, il suffit de télécharger l’application iOS ou Android et de choisir un livre.

En vous connectant à l’application, vous pouvez vous entraîner 15 minutes par jour. Vous êtes coaché en faisant des exercices et en étant aidé par un métronome pour améliorer votre vitesse de lecture.

Nous n’avons pas encore essayé cette méthode, mais si vous avez envie de tenter l’expérience, n’hésitez pas à nous tenir au courant dans la zone commentaire. Alors, en combien de temps avez-vous lu cet article ?

