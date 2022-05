Nuit européenne des musées 2022 la carte interactive des 2600 RDV

La 18ème édition de la Nuit européenne des musées a lieu le samedi 14 mai 2022.

À cette occasion, de nombreux musées ouvrent gratuitement leurs portes partout en France et en Europe, de la tombée de la nuit jusqu’à minuit.



Visites éclairées, parcours ludiques, projections, animations exceptionnelles donneront à vivre au public une expérience du musée à la fois conviviale et ludique.

Pour l’édition 2022, il y a 2634 évènements partout en France et en Europe. Pour la seule ville de Paris comptez 241 évènements.

Afin de vous repérer et de faire votre choix, consultez la carte interactive qui permet de filtrer en fonction de vos envies et de créer votre parcours.

Visites classiques des musées, lectures, rendez-vous pour les enfants, spectacles vivants, faites votre choix.

N’oubliez pas le 12 mai le fabuleux musée de Cluny a réouvert ses portes après 20 mois de travaux, c’est l’occasion d’aller le voir (lire notre reportage).

Accédez à la carte interactive de la Nuit européenne des musées ici