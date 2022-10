OpenBibArt – Une base de données sur l’histoire de l’art accessible gratuitement

OpenBibArt est une réalisation exceptionnelle. Cette base de données propose un siècle de bibliographie occidentale sur l’histoire de l’art.

OpenBibArt c’est le résultat d’une collaboration entre l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), le Getty Research Institute (GRI) et l’Institut de l’Information Scientifique et Technique du CNRS (Inist-CNRS).

Désormais les bases de données de ces trois institutions sont unifiées dans un seul et même endroit et accessibles gratuitement.

Le portail est en français et en anglais. 1,2 million d’articles de revues, de livres, de catalogues d’expositions et de ventes aux enchères publiés entre 1910 et 2007 sur des sujets liés aux arts et à l’archéologie de la fin de l’Antiquité au milieu des années 2000 y sont répertoriés.

Les chercheurs et les passionnés ont donc rendez-vous ici pour trouver toute l’information existante sur l’histoire de l’art !

Découvrez d’autres contenus culturels gratuits dans notre rubrique ici