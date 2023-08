Livres audio – La progression se poursuit aux USA et dans le monde

Selon les derniers chiffres de l’Audio Publishers Association, les revenus issus des ventes de livres audio ont encore augmenté en 2022 aux USA.

Quels sont les chiffres, qui sont les personnes qui écoutent des livres audio et quelle perspective au niveau monde ?

Marché US du livre audio

La hausse est de 10% pour l’année passée, ce qui marque la onzième année de croissance à 2 chiffres dans ce segment (chiffres Harris Interactive).

Audible, la plateforme de livres audio d’Amazon, représenterait plus de 63% du marché américain.

Qui sont les lecteurs ?

Edison Research a mené pour l’APA une enquête auprès des audio-lecteurs. 57% des personnes écoutant des livres audio ont entre 18 et 44 ans.

Ils écoutent un peu moins de livres audio en 2023 qu’en 2022 (6,3 contre 6.9).

Autre chiffre intéressant, 56% des parents qui écoutent des audio books disent que leurs enfants en écoutent aussi (61% en 2022). Mais l’association souligne que ce chiffre est supérieur à l’étude de 2020 (35%). L’utilisation de livres audio perdure donc même après la pandémie.

Par catégorie, les livres audio pour enfants ont connu le taux de croissance le plus rapide en 2022 (+41%), mais restent une petite composante du marché total (3%). De même, les titres en langue non anglaise se développent rapidement (+37%) mais ne représentent encore que 4% du marché total.

La fiction (64 %) progresse en proportion des ventes totales pour la deuxième année consécutive. Les genres qui connaissent la croissance la plus rapide sont l’humour, la non-fiction et la romance ; cependant, la fiction et la science-fiction / fantastique restent les deux genres les plus importants. Si on regarde du côté de l’international, le marché du livre audio ne va pas faiblir.

Livre audio, perspectives à l’horizon 2030

Selon WordsRated, en 2027, la part des livres audio dans le monde, atteindra plus de 10 % pour la première fois.

D’ici 2030, les livres audio représenteront plus de 21,3 % des revenus mondiaux de l’édition de livres. Les revenus seraient alors de 35 milliards de dollars versus 5,3 milliards USD aujourd’hui ! Intéressés par le livre audio ? Consultez notre rubrique ici

