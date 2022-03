Pet Portraits – L’appli qui compare votre animal aux œuvres des musées - IDBOOX

Google Arts & Culture a lancé Pet Portraits une nouvelle application qui va séduire les fans d’art qui aiment leur animal de compagnie.



Grâce à cette intelligence artificielle vous allez pouvoir comparer la photo de votre animal de compagnie à des œuvres de musées du monde entier.



Pour que cela soit possible, l’appli prend en référence 10 000 animaux présents dans des tableaux issus des musées. Ils sont intégrés dans Pet Portraits.

Pour savoir à qui ressemble votre chien, votre chat, votre tortue ou votre lapin c’est super facile.

Pet Portraits comment ça marche ?

Téléchargez l’application Google Arts & Culture sur iOS ou Android.

Ouvrez l’application et choisissez l’option Pet Portraits.



Prenez votre animal de compagnie en photo en activant l’appareil photo ou utilisez une photo qui est déjà dans votre téléphone.



Intégrez et c’est parti ! En quelques secondes Pet Portraits vous propose plusieurs iconographies de tableaux célèbres qui ressemblent à votre animal préféré.

Pour chacune il y a noté le nom de l’artiste et le pourcentage de match avec votre animal.



Nous avons fait l’expérience avec notre chat Mozza. Et voici le résultat ci-dessus et ci-dessous. Nous avons reçu une dizaine de propositions, celle-ci correspond le mieux à notre sens. Même si ce n‘est pas toujours optimum, le jeu en vaut le matou, essayez c’est gratuit !

De notre côté, on préfère largement l‘appli Art transfer ici

Découvrez d’autres contenus culturels gratuits dans notre rubrique ici