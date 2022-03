Paris Fan Festival – 1ère édition du festival de la Pop Culture - IDBOOX

Save The Date, Paris Fan Festival c’est les 7 et 8 mai. Pour cette première édition, New Vega, propose aux fans de Pop Culture de se retrouver au Paris Event Center.

Au Paris Fan Festival, les visiteurs embarquent pour deux jours d’immersion dans les univers iconiques de la Pop Culture, allant de la science-fiction aux superhéros en passant par la Fantasy.

Être fan, c’est explorer ses univers préférés à la fois au cinéma, en séries, en jeux vidéo, en bandes dessinées, en mangas et bien au-delà (mode, musique, fooding…).



Le Festival se donne pour ambition de proposer à tous les visiteurs une expérience capable de les divertir, les surprendre et les enchanter.



Au programme, des animations, des expositions d’œuvres uniques et ateliers mettant en valeur le travail des artistes, notamment les créateurs français. Il y aura aussi des dédicaces et échanges avec vos personnalités et stars préférées.

Et aussi, deux scènes dédiées à une succession d’émissions en live qui associeront personnalités et influenceurs.

Et pour se régaler, un foodcourt et sa douzaine de restaurants thématisés vous attendent ! Le prix pour une journée est de 15 euros.