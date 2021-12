Podcast enfants – 10 nouveaux épisodes gratuits de Bestioles - IDBOOX

La série de podcasts Bestioles remporte un franc succès. France Inter et le Muséum d’Histoire Naturelle, proposent 10 nouvelles histoires aux 5 – 7 ans.

Ca tombe à pic pour les vacances de Noël ! Bestioles c’est 1 998919 téléchargements depuis son lancement le 8 avril (lire notre article)

Bestioles des histoires romancées et scientifiques !

Qu’ils soient grands ou petits, qu’ils vivent près de chez nous ou dans des écosystèmes lointains, ces animaux vivent des aventures extraordinaires chaque jour lorsqu’ils se nourrissent, construisent leurs habitats ou s’occupent de leurs petits.

Dans chaque épisode, Denis Cheissoux à la narration (producteur pour les émissions CO2 mon amour & L’as-tu lu mon p’tit loup) et Brigitte Lecordier aux bruitages animaliers, nous content ces histoires dans un double objectif : donner conscience de la richesse de cette biodiversité qui nous entoure et informer de manière ludique et scientifique.

Quels sont les nouveaux épisodes ?

.Le lépisme (Gwénaël David) – La crise du logement

• Saumon (Thibault Marthi) – Le saumon, un sportif qui a bonne mémoire

• Grand Panda (Davy Mourier) – La puissance de la fainéantise

• Le pou (Isabelle Collombat) – Un tout petit monstre sacrément collant

• Moineau (Joana Rzezak) – Le piaf et sa vie pas si « en rose »

• Le renne (Alice Butaud) – La « renne » de la nuit

• L’escargot de Bourgogne (Alice Butaud) – Le rêve de l’escargot

• Ornithorynque (Davy Mourier) – L’animal le plus zarbi d’Australie

• Lièvre (Gwénaël David) – La hase de mars

• L’Hermine (Thibault Marthi) – L’hermine, la chasseuse chassée

Pour écouter c’est ici

Découvrez des contenus culturels gratuits pour petits et grands dans notre rubrique ici