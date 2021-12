Joyeux Noël 2021 de la part d’IDBOOX - IDBOOX

Joyeux Noël à toutes et à tous de la part de toute l’équipe d’idboox.com ! Frédéric, Elizabeth, Marion, Régine, et Guillaume vous souhaitent une fin d’année magnifique !

Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes, des instants magiques malgré la situation sanitaire.

On garde tous le moral et quant à nous nous vous remercions de votre fidélité. Professionnels ou simples curieux vous êtes toujours plus nombreux depuis 11 ans à nous suivre, à nous lire et à partager nos infos dans différents domaines. High-tech et culture font bon ménage et on s’amuse toujours autant à vous informer !

Nous vous souhaitons des moments majestueux entre amis et en famille. Prenez soin de vous et de vos proches ! Et merci de votre soutien à IDBOOX, un site 100% indépendant !

Joyeux Noël 2020 et belle fin d’année !

Vous êtes plusieurs dizaines de milliers à participer depuis quelques semaines à nos jeux de Noël. Grâce à nos partenaires nous vous gâtons et ce n’est pas fini !

Après le #NoelIDBOOX nous continuons encore pour vous faire plaisir avec un nouveau hashtag et de nouveaux cadeaux pour fêter la nouvelle année, et ce, jusqu’en janvier 2022! Et d’ailleurs en ce moment, il y a un magnifique cadeau avec 3 smartphones à gagner

