Qwant Junior et Bayam proposent des contenus gratuits pour les enfants

C’est une bonne nouvelle pour la planète Web. Le moteur de recherche Qwant Junior et l’appli Bayam annoncent un partenariat sympathique !



Les deux acteurs proposent désormais des contenus ludo-éducatifs gratuitement pour les 8 – 12 ans.

Qwant et BayaM, l’application conçue par les deux éditeurs Bayard Jeunesse et Milan, s’associent aujourd’hui pour enrichir la proposition de Qwant Junior. Le moteur de recherche pour les enfants intègre désormais une sélection de documentaires, histoires, jeux, podcasts et activités proposés par l’application BayaM.



Les juniors vont ainsi pouvoir retrouver toutes les semaines sur la page d’accueil du moteur leurs personnages et sujets favoris : Ariol, Anatole Latuile, Tom-Tom et Nana, mais aussi les histoires de J’aime Lire, Mes Petits Docs ou encore 1jour1actu.



L’association de ces deux acteurs majeurs sur Internet est une bonne chose. Pas de collecte de données, sécurité d’utilisation, respect de la vie privée et désormais des supers contenus pour être devant les écrans avec parcimonie mais de façon ludique et interactive !