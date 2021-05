Révisions Bac et Brevet 2021 – 6 manières de réviser autrement et gratuitement - IDBOOX

Les épreuves du Baccalauréat et du Brevet des collèges approchent à grands pas. Voici 6 façons de réviser facilement et sereinement sans que ça coûte un sou.

Avec le confinement difficile de se concentrer pour travailler. Voici des solutions pour aider les lycéens et les collégiens à réviser différemment tout en apprenant beaucoup en complément du travail des enseignants bien entendu!

Prépare ton Grand Oral

Cette plateforme permet de se préparer à l’épreuve du Grand Oral du Bac. Le site est conçu en 4 modules ou thématiques : comprendre l’épreuve, les éléments à préparer, les clés de la prise de parole et les conseils qui font la différence. Pour chaque thème, plusieurs vidéos didactiques sont à disposition. Pour en savoir plus c’est ici

Félix DéLire

Félix déLIRE est une nouvelle Web Série qui propose aux collégiens et lycéens de se changer les idées tout en perfectionnant les connaissances sur les œuvres littéraires au programme. Pour en savoir plus c’est ici

Manuels scolaires numériques

Les éditions Nathan, Bordas et le Robert accompagnent les élèves et les enseignants pendant la période de confinement. 400 manuels scolaires numériques sont en accès libre. Pour en savoir plus c’est ici

Des podcasts pour réviser

Bordas et Deezer, proposent un bouquet de 150 podcasts pour aider les lycéens et les collégiens à réviser dans toutes les matières. Pour en savoir plus c’est ici

Plus de manuels scolaires numériques

Belin Education, Magnard, Delagrave mettent à disposition leurs manuels scolaires numériques. Vous trouverez tout le programme . Pour en savoir plus c’est ici

Lumni Collège et Lycée

La plateforme Lumni propose des cours et des révisions pour le Bac et le Brevet avec des cours en direct ou en replay, des vidéos etc. Pour en savoir plus c’est ici