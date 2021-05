Test Sackboy : A big Adventure sur PS5 - IDBOOX

Sackboy : A Big Adventure est un jeu de plateforme sur PS5 avec un adorable personnage en laine. Direction le monde de Patchwork pour tester le jeu.

Depuis la sortie de la PS5, PlayStation m’avait envoyé un code pour Sackboy : A Big Adventure, cependant la livraison de ma console aura été plus longue que prévue. L’ayant enfin récupérée il y a peu, j’ai pu y jouer et le terminer pour vous en parler.

Sackboy, c’est qui, c’est quoi ?

On vous laisse découvrir l’histoire de ce drôle de petit personnage en vidéo.

Expérience de jeu

Petit jeu de plateformes aux couleurs pétillantes, j’ai adoré parcourir l’univers de Sackboy et découvrir son vaste gameplay. Cette petite bestiole faite de laine que nous pourrons customiser à foison, grâce à l’achat de skins tout au long de la partie, va parcourir le monde de Patchwork pour la débarrasser de son grand vilain : Vex.

Pas très complexe pour finir le jeu dans sa totalité, il va cependant vous demander une sacrée ténacité pour faire un 100% si vous êtes un complétionniste.

Et plus particulièrement pour les défis chronométrés très coriaces où la moindre seconde sera primordiale pour décrocher la médaille d’or.

Dépourvu de tout pouvoir spécial, notre héros sera parfois équipé d’un jetpack pour voler quelques secondes dans les airs, avoir un grappin pour projeter divers projectiles ou attraper des éléments ou encore un boomerang offrant un pouvoir de mini téléportation et d’attaque vers les ennemis.

Pour pouvoir quitter un monde, il faudra un certain nombre d’orbes minimales, il faudra donc parfois refaire quelques niveaux pour en collecter suffisamment avant de pouvoir progresser vers le prochain monde.

Le jeu nous invitera parfois à jouer en rythme au son de musiques TRES connues telle que la très surprenante Toxic de Britney Spears. J’avoue que je n’étais vraiment pas prêt pour ce moment-là.

Dans Sackboy, comme tout bon jeu de plateforme vous devrez arriver à la fin du niveau avec différentes orbes cachées et ne pas mourir pour réussir un perfect et avoir un petit sticker sur votre carnet.

Parfaitement fluide sur PS5, le jeu est un petit bijou pour ceux qui seraient en recherche d’expériences ludiques de ce genre sur PlayStation.

Enfin, visuellement, le jeu est extrêmement beau et coloré et c’est un bonheur de parcourir chaque niveau à la recherche de tous les objets cachés.

Conclusion

Jeu exclusif à la PlayStation (4 et 5), SackBoy : A Big Adventure est un très bon jeu de plateforme, rempli de bonnes idées et offrant divers niveaux de challenges pour les plus téméraires ainsi qu’une durée de vie tout à fait honorable (probablement dans les 15h).

Scénaristiquement, on est sur le schéma classique du héros qui vient débarrasser le monde de son grand vilain mais après tout parfois on n’a pas besoin de plus pour vivre une belle histoire.

