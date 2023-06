Trouve-Livre, la plateforme gratuite pour trouver des idées de livres pour enfants

Trouve-Livre nous vient du Canada ! Cette nouvelle plateforme a pour objectif d’orienter les parents vers des livres jeunesse de qualité.

Le site web se concentre sur la littérature de jeunesse destinée aux 0 – 5 ans.

C’est l’Association des bibliothèques publiques du Québec, la principale association regroupant les bibliothèques publiques québécoises, qui est à l’origine de Trouve-Livre.

Il y a plus de 10 000 idées de livres à conseiller aux juniors. Le catalogue se base sur les livres publiés les 7 dernières années.

Les livres ne sont pas disponibles sur la plateforme, on y trouve juste les fiches qui donnent envie, en fonction de certains critères, de lire l’ouvrage aux enfants.

Pour cela, le fonctionnement de Trouve-Livre est un jeu d’enfant. On sélectionne l’âge de l’enfant. On choisit des centres d’intérêt signifiés par des icônes (animaux, alimentation, contes…). Il y a une vingtaine de thèmes suggérés. On clique sur « rechercher » et on accède aux informations.

Une fois la sélection réalisée, il n’y a plus qu’à vous rendre dans votre librairie ou bibliothèque préférée pour obtenir les livres. Accédez ici.

Sachez aussi que depuis 2010 notre rédaction défend la littérature pour enfants. Nous chroniquons toutes les semaines les albums qu’on aime ! Découvrez notre rubrique.

