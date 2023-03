Un MOOC sur les Comics et les Mangas – Un cours gratuit

Amateurs de Comics et de Manga ou néophytes de ce genre graphique, prenez date pour le MOOC proposé par Cité internationale de la bande dessinée et la Fondation Orange.

A partir du 13 mars ce cours en ligne gratuit vous dévoilera tous les secrets et bien plus encore sur les Comics et les Manga.

Superman, Flash Gordon, Batman, One Piece ou Dragon Ball.. pourquoi ces succès légendaires et qui sont les auteurs ?

Mais quel rapport entre les Comics et les Manga ? Les organisateurs expliquent : « Vous constaterez ainsi que les deux genres, a priori bien différents, ont constamment su se réinventer, y compris depuis que les écrans remplacent les petits fascicules dans les poches des lecteurs.

Et si l’envie de manier le crayon vous démange, vous pourrez exprimer tous vos talents de mangaka ou de dessinateur de super-héros grâce à nos activités ! »



Le MOOC est accessible en permanence, il suffit de s’y inscrire ici. Il y a même une section dédiée aux enfants de 8 à 12 ans. Les cours débutent le 13 mars à vos claviers et vos crayons pour un voyage au pays de la BD !

