Elon Musk prépare un concurrent à ChatGPT

Elon Musk se lance dans le développement d’une alternative à ChatGPT. Après la bonne blague Twitter, il veut s’offrir un nouveau jouet.

Le multimilliardaire s’intéresse depuis longtemps au potentiel de l’intelligence artificielle. ChatGPT et les autres IA ont démontré leurs capacités (et aussi leurs limites) pour répondre aux questions et aux attentes de leurs utilisateurs.

Devant la popularité grandissante de ChatGPT et l’engouement du public, Elon Musk s’est dit qu’il est peut-être temps d’avoir sa propre IA conversationnelle.

Elon Musk n’est pas étranger à OpenAI puisqu’il en est un des co-fondateurs. Il a quitté le navire en 2018 mais il garde un œil sur son bébé. Après avoir multiplié les déclarations d’amour à l’IA sur Twitter, Elon Musk veut passer à la vitesse supérieure.

Selon lui, ChatGPT est sacrément douée et elle n’est pas loin d’être dangereusement puissante. Il n’en fallait pas plus pour qu’il veuille aussi son ChatGPT.

Quand ChatGPT donne des idées à Elon Musk

Aucune déclaration officielle n’a été faite mais plusieurs indices laissent penser que ses équipes sont déjà au travail. Elon Musk a recruté Igor Babuschkin, un chercheur dans le domaine qui a récemment quitté l’équipe DeepMind AI d’Alphabet, alias Google.

D’autres spécialistes auraient été approchés pour former une cellule de recherche. Le projet d’Elon Musk n’en serait qu’à ses débuts et aucun produit spécifique serait encore en développement. Peut-être verrons-nous un jour une IA arriver dans Twitter ?

Le célèbre milliardaire n’est pas le seul à entrevoir le potentiel des intelligences artificielles conversationnelles. Microsoft a déployé ChatGPT dans Bing, Edge et l’a même intégré à la barre de recherche dans Windows 11.

On peut également citer Google qui a pris un peu de retard avec son ChatBot Bard ou encore Baidu le géant chinois. L’IA va devenir incontournable dans notre quotidien qu’on le veuille ou non.

