Une carte interactive et participative du paysage littéraire européen

Les Argonautes est une nouvelle maison d’édition qui publiera ses premiers livres en janvier 2023.

Pour faire patienter les lecteurs, sa fondatrice, Katharina Loix van Hoof, a mis en ligne une carte interactive pour rassembler les passionnés de littérature européenne.



Il faut dire que Les Argonautes publiera des ouvrages venant de toute l’Europe. Cette carte, est une façon sympathique d’attendre les premiers livres. L’éditeur explique vouloir faire connaitre « de nouvelles voix ambitieuses, des grands romans européens inédits, des récits particulièrement atmosphériques provenant de chaque région de l’Europe. »



En attendant son lancement en janvier prochain, Les Argonautes ont mis en ligne une carte d’Europe interactive et participative.

Chacun est invité à y apposer son ou ses livres européens favoris. A l’heure où nous écrivons cet article, 114 ouvrages sont référencés par les internautes, les libraires ou des experts.

Pour participer à cette carte ludique et littéraire, il suffit de s’inscrire. Et si vous avez envie de trouver votre prochaine lecture, rien de plus simple. Explorez les grands romans de l’Europe en naviguant dans la Carte des Argonautes.

La recherche s’effectue par auteur, thématique ou pays. Cette carte ne demande qu’à être remplie de fanions littéraires, alors c’est à vous ! Cliquez ici