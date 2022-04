Le premier numéro de Captain America adjugé à 3.1 millions de dollars

Captain America est un super héros mythique ! Le Comics où on le voit apparaitre pour la première fois s’est vendu aux enchères à 3,1 millions$, entrant ainsi dans le top des ventes BD.

Captain America Comics n°1 fait désormais partie des 5 BD les plus chères du monde.

Le prix du Comics s’est envolé dans le cadre des enchères de Heritage Auctions pour atteindre très exactement 3 120 000 $. Ce trésor vintage est en excellent état et date de 1940.

La bande dessinée est sortie en kiosque en décembre 1940 aux USA, un an avant l’attaque japonaise sur Pearl Harbor qui plongerait les USA dans la Seconde Guerre mondiale. On y voit le super héros frappant Adolf Hitler. Si vous voulez découvrir ce numéro mythique c’est ici



Ce numéro de Captain America n’est pas pour autant le Comics le plus cher. En septembre 2021, Amazing Fantasy n°15, où l’on voit Spider-Man pour la première fois, s’est vendu 3,6 millions$.



De manière générale les prix s’envolent pour les Comics et BD aux enchères. Marvel Comics n°1 de 1939 s’est vendu en mars 2022 pour 2,4 millions de dollars. De même pour Batman n°1, qui s’est vendu en janvier 2021 pour 2,2 millions de dollars.



En France, la couverture originale de Tintin et le Lotus Bleu, la bande dessinée d’Hergé, a été adjugée à 3.2 millions d’euros.

Moralité, gardez vos trésors, un jour ils vaudront peut-être de l’or !

Source