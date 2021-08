Visitez le tombeau du Pharaon Ramsès VI en 3D - IDBOOX

Si vous rêvez de visiter l’Egypte sans pouvoir vraiment y aller, nous vous proposons de vous rendre virtuellement dans le tombeau de Ramsès VI reconstitué en 3D.

Le ministère du tourisme égyptien a mis en ligne une visite gratuite en 3D absolument éblouissante.

Ramsès VI Nebmaatre-Meryamun n’a pas régné longtemps. Il aurait été pharaon pendant 8 ans, de -1145 à -1137 environ avant J.-C.

Ce tombeau n’a pas non plus été construit par lui. Il aurait réutilisé la tombe de son neveu, Ramsès V. Il y a tout de même fait quelques aménagements et l’a rénové.

Entrez dans les profondeurs du tombeau de Ramsès VI grâce à la 3D

Sur My Matterport vous avez la possibilité de voir cet incroyable tombeau comme si vous y étiez. En pilotant la visite ou en la mettant en mode automatique, vous parcourez les longs couloirs. Les hiéroglyphes et peintures y sont parfaitement conservés.

Naviguez dans ce pan de l’histoire antique juste pour le plaisir de la découverte. C’est fabuleux !

Pour entrer dans le tombeau de Ramsès VI c’est ici

Il existe aussi, des visites guidées des principaux sites archéologiques des pyramides, des tombes aux temples en passant par le Grand Sphinx. Un espace dédié aux écoles est aussi disponible. Pour commencer le voyage aux confins de l’Egypte ancienne c’est ici

C’est magnifique ludique et très instructif !

Découvrez d’autres contenus culturels gratuits dans notre rubrique ici