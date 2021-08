Un herbier de 3 millions de spécimens accessible en ligne et gratuit - IDBOOX

Plus de 3 millions de spécimens recueillis au fil du temps sont réunis aujourd’hui, dans un herbier numérique.



Désormais ce travail de numérisation titanesque est accessible en ligne et gratuitement.

Ces spécimens de plantes ont été collectés par des botanistes et des naturalistes sur une période de 200 ans.



Le projet, financé par la National Science Foundation, fait partie d’un effort plus vaste et continu des institutions d’histoire naturelle du monde entier.

L’objectif est de rendre les collections facilement accessibles aux chercheurs qui étudient les grands schémas de l’évolution, l’extinction ou le changement climatique.



Le site est très complet, il s’adresse plus aux scientifiques qu’au grand public. C’est néanmoins, une ressource inestimable pour qui s’intéresse à la botanique. Pour accéder à l’herbier numérique c’est ici

