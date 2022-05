Visitez Persépolis comme si vous y étiez en ligne et gratuitement

La nouvelle expérience en ligne du Getty vous propose de visiter la ville mythique de l’antiquité Persépolis.

Partez en voyage dans la Perse antique avec Persépolis réimaginée. Après l’exposition en ligne Mésopotamie, embarquez pour un périple dans cette ville majestueuse située au sud de l’Iran. La visite se fait en français et en multilingues, c’est gratuit.

Un peu d’histoire

Fondée par Darius Ier vers 518 avant J.-C., Persépolis était une incarnation de l’idéologie impériale achéménide, comme en témoignent son art et son architecture.

Elle a servi de capitale cérémonielle des rois perses achéménides et a prospéré pendant près de 200 ans. Bien qu’Alexandre le Grand ait pillé et incendié Persépolis en 330 avant J.-C., ses ruines ont survécu et sont aujourd’hui classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La visite de Persépolis

Entrez par la Porte des nations et gravissez les 111 marches. Découvrez ensuite l’Apadana (une magnifique salle de réception), le palais de Xerxès (un lieu de cérémonies et de rituels), le palais du sud-est (les résidences royales) et le Trésor royal.

Terminez le parcours dans l’impressionnante salle des cent colonnes.

Au cours de votre voyage, cliquez pour en savoir plus sur les nombreux objets d’art et rituels qui caractérisaient la ville.

Pour commencer la visite c’est ici la visite est formidable et ultra immersive !

Découvrez d’autres contenus culturels gratuits dans notre rubrique ici