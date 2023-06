Yale LUX un outil de recherche pour 17 millions d’objets en accès gratuit

LUX est une nouvelle plateforme qui va réjouir les chercheurs, universitaires et les curieux. Cet outil donne un accès en ligne à plus de 17 millions d’articles présents dans les musées, les bibliothèques et les archives de l’Université de Yale.

Quel est le lien entre un fossile, une oeuvre de Van Gogh et un manuscrit médiéval ?

LUX offre une nouvelle façon de découvrir et d’établir des liens entre ces millions d’objets. On y trouve des spécimens de fossiles de dinosaures, des manuscrits médiévaux enluminés, des peintures de Vincent Van Gogh et JMW Turner, et les archives de Langston Hughes, Gertrude Stein et d’autres célèbres personnages littéraires.

Cet outil entièrement gratuit est ouvert à tous. Il permet aux utilisateurs de trouver facilement des chemins insoupçonnés à travers les collections de Yale.



Auparavant, il n’existait aucun moyen facile de rechercher des collections de musées avec des collections de bibliothèques ou de discerner des associations entre les objets au sein de différentes collections. Aujourd’hui, c’est possible ! Pour accéder à LUX c’est ici

