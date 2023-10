3 livres jeunesse parfaits pour Halloween 2023 !

Bientôt Halloween, voici une compilation de livres pour les enfants avec des manoirs effrayants, des vampires et un Épouvanteur !

Nous avons lu : Les contes du Manoir Frayeur de Loïc Clément et Julien Arnal (Glénat Jeunesse). La Nuit au manoir de Camille von Rosenschild et Marion Sonet (La Martinière Jeunesse). L’apprenti Épouvanteur de Pierre Oertel et Benjamin Bachelier (Bande d’Ados). Et on n’oublie pas le dernier album de Violette Mirgue, lire notre article ici.

Les contes du Manoir Frayeur– Garou vampire

Dans une ambiance à la Tim Burton, les petits lecteurs partent à la rencontre de Vincent le vampire et Eliphas le loup-garou. Ces deux-là ne s’aiment pas du tout et s’asticotent en permanence. Leur vie de coloc. devient un enfer. Mais la momie, a une idée pour régler les conflits ! Au programme, humour, rires et un zeste de poésie ! On a beaucoup ri !



Lecture conseillée à partir de 5 ans – Pour acheter ce livre, cliquez ici ou cliquez ici

L’apprenti Épouvanteur

Cette somptueuse BD est tirée de la saga mythique aux 2.3 millions d’exemplaires signée Joseph Delaney. La bande dessinée met en scène Thomas Ward, le « septième fils d’un septième fils ». Il a un don, il voit et entend ce que personne d’autre ne peut voir et entendre.



Il devient l’apprenti épouvanteur du comté. Son apprentissage est sensé lui donner la maîtrise, entre autres, des sorcières… Seulement voilà… il libère sans le vouloir la Mère Malkin, la pire des sorcières.

Le cauchemar débute…



Le traitement graphique est ultra immersif, l’atmosphère est digne d’un film d’épouvante. Thomas arrivera t’il à vaincre les forces du mal ?

Petit conseil, ne pas entamer la lecture la nuit mais il faut absoluement lire la version BD. Elle enrichit à merveille l’univers voulu par J. Delane.

Lecture conseillée dès 13 ans. Pour acheter ce livre, cliquez ici ou cliquez ici

La nuit au manoir

Cet album va filer les chocottes aux amateurs d’histoires qui font peur. Trois enfants décident d’aller visiter un manoir énigmatique et inquiétant… la nuit.



Illustrations somptueuses, trouille à son paroxysme, et puis cet album est très spécial dans son concept.

Je m’explique, ce livre fait partie de la collection « A 3 vitesses ».

Tout l’album est décomposé en 3 parties pour faciliter la lecture en fonction de ses envies. Histoire courte écrite en grand. Histoire intermédiaire (écrite en grand et en moyen) et histoire longue qui rassemble les deux premières plus une écrite en petit.

Du coup, l’histoire devient encore plus ludique et peut se relire de façon différente en fonction du temps qu’on a ! Sympa n’est-ce pas ?

Lecture conseillée dès 5 ans Pour acheter ce livre, cliquez ici ou cliquez ici

