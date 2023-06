3 livres pour jouer pendant les vacances ! Sélection 0 – 3 ans

Bientôt les vacances ! Et si on s’installait bien au frais pour jouer et lire comme les grands ? Voici trois albums jeunesse charmants, drôles et instructifs pour les petits de 0 à 3 ans !

Nous avons choisi pour cet été 2023 : En pleine mer de Francesca Ferri, Plouf dans l’eau de Steve Smallman et Joëlle Dreidmy (tous deux chez Glénat jeunesse). Chic un pique-nique de Susie Brooks et Dawn Machell (Ed. Quatre Fleuves).

Chic un pique-nique !

Dans la même veine que Hop dans la machine à laver, Susie Brooks nous propose un livre qui fleure bon les vacances et les pique-niques.

On part pour un bon moment de détente avec Souricette et Sourcieau. Mais que faut-il faire pour préparer un délicieux pique-nique ?

L’album regorge de volets à découvrir. Ils révèlent les réponses aux questions posées aux enfants au fil de la lecture.

Mais ce n’est pas tout, d’autres surprises attendent nos amis. Une pochette contenant des victuailles et les ustensiles pour la dînette se trouve dans le livre.

On s’amuse alors à jouer avec et à les placer au fur et à mesure de l’histoire. Le concept est génial et on adore l’interaction créée avec les petits.

Ce livre est une superbe réussite. Vos enfants joueront encore et encore avec, même au-delà de l’âge de 3 ans !

Plouf dans l’eau

L’adorable mouton Côtelette se réjouit d’avance ! Elle va à la piscine avec ses copains !

Ce livre tout carton est parfait pour les petites menottes. Les dessins sont tellement drôles et chaque page contient des animations rigolotes.

De belles surprises attendent les petits dès 6 mois avec ce livre rafraîchissant ! L’enfant participe à l’histoire et c’est trop marrant !

En pleine mer

C’est le 7e titre de la collection des livres en tissu « Contrastes » et c’est à nouveau un enchantement.

En pleine mer invite le tout-petit à découvrir les animaux de la mer : le goéland, la loutre, le narval, etc.

Tout en contrastes (noir, rouge et blanc), En pleine mer est captivant. Il va séduire les petits.

Ce livre tout doux qui crisse un peu quand on le manipule, est une belle entrée en matière vers l’amour des livres.

