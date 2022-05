2 livres amusants pour parler de l’hygiène avec les enfants

Nous avons sélectionné deux livres sympas pour enfants à partir de 3 ans qui parlent du quotidien et de la propreté.

Tadaaaaaaa, voici, Bienvenue au pays des dents de Wu Hongbin et Jam Donc (Milan) et Hop dans la machine à laver de Susie Brooks et Dawn Machell (Ed. Quatre Fleuves)

Bienvenue au pays des dents

Cet album et un documentaire animé, drôle et parfait pour que les enfants comprennent pourquoi se brosser les dents est fondamental. Bienvenue au pays des dents explique par le menu tout ce qui concerne l’hygiène dentaire. Pour cela, 7 thèmes sont abordés : l’adieu aux dents de lait, l’école des quenottes, le brossage, les visites chez le dentiste…



Pour cette initiation, on entre dans le quotidien de la famille quenotte. Chaque dent est personnifiée, cette petite industrie buccale est un vrai régal !

Tout cet apprentissage est enveloppé dans des tas d’animations : rabats à découvrir, pop-up génial, bref avec ce livre l’enfant obtient des réponses à ses questions et surtout il ne rechignera plus pour aller se brosser les dents. C’est gai, ludique, et très documenté. On vous le recommande !

Hop dans la machine à laver !

Ce livre est un coup de cœur ! C’est tellement important de laver son linge, de le faire sécher et de le ranger ! Filou et Samy sont des fées du logis, une fois le linge lavé, il faut s’en occuper.



Nos deux héros, invitent les enfants à mener ces différentes étapes avec eux, mais pas juste avec des mots, non avec de vrais vêtements !

Hop dans la machine à laver contient de vrais vêtements qu’on sort d’une petite machine en carton. Puis l’enfant doit les étendre sur un étendoir en feutrine en suivant les indications de nos deux compères. Ensuite on range les T-shirt ensemble, on trie les chaussettes etc.



Ce livre est hyper ludique, parfaitement réalisé, les petites fringues sont adorables, il promet des heures et des heures de découverte et de jeu. Tiens je vous laisse je vais étendre mon linge !

