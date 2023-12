4 livres pour les vacances pour attendre le Père Noël

Oooh c’est bientôt Noël, l’impatience est à son comble, alors si on lisait de bons petits bouquins pour patienter tranquillement ?

Après notre sélection de livres Pop-Up magiques ici, les livres pour patienter avant Noël ici, on a failli oublier ces 4 albums pour les enfants.

Nous ajoutons donc dans notre hotte : Noël / Christmas de C. Vincent et G. Trannoy. Jouets/ Toys de H. Le Héno et G. Trannoy tous deux parus chez Leon Art Stories. Il y a aussi Le merveilleux Noël de Plume de Rebecca Harry publié chez Gründ. Et, Toutes ces étoiles dans tes yeux de Louison Nielman et Kabuki aux Editions Langue au chat.

Noël / Christmas Stories et Jouets/Toys

La période féérique de Noël où l’on décore le sapin, où des lumières illuminent les villes et villages, où les lutins s’affairent pour que le petit bonhomme en rouge apporte des cadeaux. Léon, le petit caméléon, est en plein dans ces préparatifs.



Jouets/ Toys est un catalogue de jouets artistiques avec des propositions d’activités pour les enfants avec des jouets illustrés avec des œuvres d’art. Léon se régale et s’amuse beaucoup à les découvrir.

Comme à chaque fois les textes sont présentés en anglais à côté du texte français mais surtout chaque livre est une plongée dans le monde des arts. En effet les illustrations sont des vraies œuvres qui sont répertoriées à la fin du livre.

Cette collection allie la découverte du quotidien, l’anglais et les arts tout en suivant les aventures de Léon le petit caméléon que l’enfant retrouve dans tous les livres. Sans oublier le petit bonus avec des petits jeux proposés à la fin en français et en anglais aussi.

Pour acheter Noël Christmas Cliquez ici ou Cliquez ici

Pour acheter Toys / Jouets Cliquez ici ou Cliquez ici

Chronique Régine Barat

Toutes ces étoiles dans tes yeux

C’est la fête à la maison ! Grand-Père et Julio s’isolent un peu dehors pour regarder les étoiles. Papi lui propose de faire un vœu s’il voit une étoile filante.

Le renardeau ne sait quel vœu faire tant il en a ! Ce conte adorable est plein de poésie. Il met en lumière les rêves et surtout celles et ceux qui contribuent au bonheur des petits. Toutes ces étoiles dans tes yeux c’est charmant et superbement illustré.

Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Le merveilleux Noël de Plume

C’est l’histoire de Noël par excellence ! En allant porter sa lettre au Père Noël, Plume vient en aide aux animaux qu’elle croise. Une fois rentrée chez elle comprend que son vœu est exaucé…

Les illustrations sont magnifiques, certains des éléments des dessins sont couleur argent, ce qui ajoute à la magie du livre ! Le merveilleux Noël de Plume est un livre douillet et superbement réalisé !

Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Chroniques Elizabeth Sutton

Trouvez d’autres Idées BOOX pour les enfants ici.

Découvrez nos sélections pour les fêtes pour petits et grands C’est ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités