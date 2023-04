5 livres jeunesse à découvrir en avril

En avril ne te découvre pas d’un fil mais lis des bons bouquins ! La rédaction a sélectionné 5 romans pour les juniors à partir de 10 ans.

On vous donne nos avis sur : La Librairie à explorer le temps, de Mindy Thompson (Milan). Sentinelles du royaume sauvage, de Alexandra Ott (Seuil). Les Clans du Ciel T1 : la quête d’Ellie, de Jessica Khoury (Bayard). Là où règnent les baleines, de Jolan C. Bertrand (Médium – L’Ecole des Loisirs). Dans la tête de Gideon Green, de Katie Henry (PKJ).

La Librairie à explorer le temps

Résumé

Bienvenue chez « Rime & Raison », la librairie à explorer le temps qui apparaît à ceux qui en ont besoin. Son but ? Soulager les âmes en peine et les cœurs brisés grâce aux livres. Son unique règle ? Il est interdit d’utiliser les pouvoirs de la librairie pour changer le passé ou le futur. Or, le grand frère de Violette compte remonter le temps pour sauver la vie de son meilleur ami, mort à la guerre en 1944…

Pourquoi le lire

Malgré un début un peu brouillon, La Librairie à explorer le temps arrive à emporter ses lecteurs à travers une aventure magique et tragique.

Le thème du deuil y est prépondérant, tout comme celui de la famille (de sang et de cœur). Un roman de fantasy qui plaira aux amoureux des livres.

Les personnages sont attachants et débrouillards. Rime & Raison est un personnage à part entière, avec ses envies et ses sautes d’humeur, et une fois le roman terminé, vous n’aurez qu’une envie : la trouver sur votre chemin !

À partir de 10 ans Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Sentinelles du royaume sauvage

Résumé

Bryn, douze ans, rêve de devenir Sentinelle, comme son père. Ainsi, elle pourra enfin explorer le Royaume Sauvage et protéger ses créatures fantastiques.

Mais pour cela, il faut d’abord qu’elle se prépare pour le concours, et personne ne veut former une fille… Alors quand Ari, un garçon du village, lui propose de l’entraîner, elle accepte aussitôt. En échange, elle devra l’aider à prendre soin de la jeune dragonne qu’il cache au village. Si on découvre leur secret, elle ne sera jamais Sentinelle, car il est interdit de fréquenter des animaux magiques hors du Royaume Sauvage…

Pourquoi le lire

Pépite en vue ! Au début du récit, l’autrice insiste un peu trop sur le monde qu’elle a créé : un monde dominé par les hommes, qui expose largement ce que « peuvent faire les garçons mais pas les filles ».

Passé cela, Sentinelles du royaume sauvage rassemble tous les éléments d’un très bon roman jeunesse : une héroïne qui fait face à des défis, de la bravoure, de l’action et du divertissement (pour les lecteurs). Pour parfaire le tout, le monde magique est, bien sûr, rempli de créatures magiques !

À partir de 9 ans Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Les Clans du Ciel T1 : la quête d’Ellie

Résumé

Alors qu’elle participe à un concours pour devenir apprentie chevaleresse, Ellie, une Moineau, rencontre le Corbeau Nox, un voleur. Malgré leurs différences, tous deux doivent s’unir pour rejoindre Thelantis, la capitale du royaume. Les voilà qui s’envolent pour une aventure pleine de magie, mais aussi de dangers. Car les gargouilles, ces monstres venus du ciel, ne sont jamais très loin…

Pourquoi le lire

L’univers des Clans du ciel transportera le lecteur dès la première page grâce à Ellie et sa quête pour devenir une chevaleresse.

Les personnages sont tout en nuance pour mieux les rendre humains (leurs rêves et motivations, défauts, passés difficiles…), ce qui apporte dans le même temps une profondeur bienvenue.

Les adultes n’ont pas le beau rôle (l’autorité, le roi, la mère moineau de l’orphelinat…) mais dans l’ensemble actions, aventures, suspense et dangers sont bien mélangés pour un roman mené tambour battant.

À partir de 10 ans. Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Là où règnent les baleines

Résumé

Roanne adore les romans d’horreur, d’accord, mais ce n’était pas une raison pour l’envoyer passer l’été dans un phare en ruines, chez son oncle Kierzic qu’elle ne connaît même pas ! Cet homme aussi grincheux que mystérieux vit en solitaire sur un îlot planté au large de la côte Atlantique, avec pour toute compagnie une mouette rieuse et les rumeurs de l’océan. Dès son arrivée, Roanne est déterminée à s’en aller au plus vite de ce tas de cailloux désert. D’autant plus que, dans la bourgade du coin, on raconte que des naufrages auraient lieu les soirs de pleine lune. Au même moment, un bateau de pêche est porté disparu. Et d’où vient cette voix d’enfant qui l’appelle chaque nuit ? Plus le temps passe, plus Roanne se demande si Kierzic ne serait pas un…

Pourquoi le lire

Le nouveau roman de l’auteur des Sœurs hiver (chronique disponible ici) a une toute aussi belle couverture. Il s’agit là aussi d’une histoire de famille, à la frontière du fantastique : un récit à la dimension écologique forte, de tolérance entre une jeune femme et son oncle.

Ils apprennent à se connaître, à s’adapter à l’autre – et Roanne découvre un monde qui lui était jusque-là inconnu, avec ses créatures marines. Aventures, mystères, rebondissements… Là où règnent les baleines est une jolie découverte et une belle lecture.

À partir de 11 ans. Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Dans la tête de Gideon Green

Résumé

Gideon vit une adolescence morne et solitaire. Passionné de films de détective, il a, enfant, monté une petite agence et résolu des enquêtes. Aujourd’hui, figé dans ce passé et engoncé dans son chapeau et son imperméable démodés, il est en décalage avec ses camarades.

Un jour, pourtant, Lily, qui fut sa meilleure amie et sa coéquipière, lui demande de reprendre du service : dans le cadre d’un article destiné au journal du lycée, elle a besoin de son aide pour démêler une affaire louche. L’enquête prend un tour bien plus grave que prévu lorsque Lily découvre le corps d’un homme assassiné…

Pourquoi le lire

Dans la tête de Gideon Green mélange mystère et comédie. Le roman aspire dès les premières pages, et place le jeune homme au centre du récit (son personnage, ses singularité, son rapport aux autres…).

On a parfois envie de détester Gideon, mais la lecture reste fluide et le scénario se déroule savamment et rapidement. La relation entre Gideon et Lily fonctionne également efficacement – bien qu’ayant des opinions très différentes, ils finissent toujours par se retrouver. Un roman en nuance, sur l’importance de tracer sa propre route, d’écrire sa propre histoire.

À partir de 10 ans. Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

