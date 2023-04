Le Top des mangas les plus vendus début 2023

Jujutsu Kaisen, Slam Dunk, Blue Lock, My Hero Academia, Spy x Family, quels sont les mangas les plus vendus début 2023 ? Découvrez le top des meilleures ventes de ce début d’année.

Le nombre de manga qui sort chaque mois au Japon est énorme mais peu d’entre eux réussissent à grimper dans le top des ventes. Quelques-uns se partagent le Top 20. Oricon a publié ses estimations de ventes sur les trois premiers mois de l’année.

On a déjà une idée des titres les plus vendus au Japon pendant cette période. Les comptes sont arrêtés au 2 avril 2023. Ce top rassemble les séries les plus vendues tous volumes confondus.

Les Shonen règnent en maître sur ce classement. Le marché japonais est plus imposant et développé mais vous remarquerez que la majorité de ces titres sont aussi distribués en France.

On trouve à la première place le manga Blue Lock. Le shonen sportif axé sur le football cumule 6 717 256 copies. Chainsaw Man arrive en deuxième position avec 3 791 029 unités vendues. Slam Dunk, une autre série sportive arrive juste derrière avec 3 710 645 exemplaires écoulés.

Jujtsu Kaisen et One Piece montent sur la quatrième et cinquième marche avec respectivement 3 415 000 et 3 214 313 unités.

Le Top des ventes de manga au Japon au premier trimestre 2023

01./ Blue Lock – 6,717,256

02./ Chainsaw Man – 3,791,029

03./ Slam Dunk – 3,710,645

04./ Jujutsu Kaisen – ~3,415,000

05./ One Piece – 3,214,313

06./ Tokyo Revengers – 2,253,250

07./ My Hero Academia – 1,699,832

08./ Spy x Family – ~1,315,000

09./ Kingdom – ~990,000

10./ That Time I Got Reincarnated as a Slime – ~975,000

11./ Welcome to Demon School! Iruma-kun – ~900,000

12./ Kaiju No. 8 – ~770,000

13./ The Apothecary Diaries – ~710,000

14./ Bocchi the Rock! – ~685,000

15./ Aoashi – ~665,000

16./ Record of Ragnarok – ~635,000

17./ Toilet-Bound Hanako-kun – ~600,000

18./ Chiikawa Nanka Chiisakute Kawaii Yatsu – ~580,000

19./ Do Not Say Mystery – ~560,000

20./ Haikyu!! – ~530,000

21./ Blue Box – ~465,000

22./ Oshi no Ko – ~460,000

23./ Sakamoto Days – ~450,000

24./ My Happy Marriage – ~450,000

Via