7 livres pour les enfants qui ont du caractère, à lire dès 2 ans !

Votre enfant est curieux ? Il sait s’imposer ? Alors voici sept livres très sympas à découvrir avec lui pour de jolis moments de lecture et de découverte !

La rédaction a choisi : ‘C’est moi qui décide’ et ‘J’ai Faim !’ d’Elise Gravel (La Martinière Jeunesse). C’est aussi le retour de Timoté avec quatre livres du duo Emmanuelle Massonnaud et Mélanie Combes (Gründ). ‘1,2,3 mange avec moi’ (Glénat Jeunesse)

Quatre nouveaux Timoté !

Timoté est amoureux. Timoté aime tout faire tout seul. Timoté et le chantier. Timoté va chez le docteur.

Voici quatre nouveaux opus de la série sur le lapin préféré des enfants. Chaque livre est une histoire miroir qui aborde les préoccupations et les interrogations des petits.

Les pages plastifiées résistent bien aux assauts des enfants. Chaque album contient des jeux et cerise sur le gâteau, en scannant le QR code on peut désormais écouter l’histoire tout en suivant le texte.

Les histoires apportent leur lot de bienveillance, de curiosité et raviront les bambins et les parents !

1,2,3 Mange avec moi !

Ce petit livre cartonné possède des tirettes. Ici et juste ici, on a le droit de jouer avec la nourriture. Gorille, lion, grenouille … mais que peuvent bien manger ces animaux ?



Ces bêbêtes sont toutes végétariennes et au fil des pages on découvre leurs mets préférés. L’enfant a aussi la possibilité de lier l’utile à l’agréable en comptant le nombre d’aliments engloutis par l’animal.

C’est rigolo et ludique ! À taaaaaable !

C’est moi qui décide et J’ai Faim !

Au programme des rigolades et l’apprentissage de la gestion de l’envie et de l’impatience !

Chacun de ces livres cartonnés met le doigt sur les exigences parfois hystériques des enfants et montre que l’impatience ne mène à rien !

Les illustrations sont très marrantes et l’enfant comprendra c’est sûr, les allusions faites à ses propres moments de « caprices ».

