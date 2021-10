Kobo Sage la liseuse pour lire, écouter des livres audio et écrire - IDBOOX

Kobo Sage est l’une des deux liseuses lancées par Rakuten-Kobo. Kobo Sage est le successeur de la Kobo Forma et apporte de nombreuses nouveautés.

La Kobo Libra 2 et Kobo Sage sont les deux nouvelles liseuses annoncées par Kobo, elles seront disponibles dans le courant du mois d’octobre (lire notre article sur les 2 liseuses)

Parmi les trois nouveautés pour la Sage, notons l’arrivée du Bluetooth pour connecter des écouteurs sans fil, la possibilité d’utiliser un stylet pour écrire sur les ebooks et le mode Dark (fond noir texte blanc) pour plus de confort de lecture.

Kobo Sage en connaitre l’essentiel

La liseuse Kobo Sage remplace la Kobo Forma. C’est un appareil de grande taille puisque son écran est de 8 pouces, EInk Carta 1200.



Elle aussi est dotée de la technologie Bluetooth pour écouter des livres audio. Sa capacité de stockage est de 32 GO (environ 24 000 ebooks ou 150 livres audio. (valeur indicative en fonction du poids de chaque fichier).

Bien entendu, on peut lire de jour comme de nuit grâce au réglage de la température d’éclairage. La Kobo Sage est étanche. L’écran est tactile mais il y a tout de même 2 boutons pour la navigation.

Comment écouter des livres audio avec la liseuse Sage ?

Kobo n’a pour le moment pas mis le catalogue de livres audio dans la librairie disponible sur sa machine.

Pour écouter des livres audio, il faut télécharger ceux-ci sur le site Kobo sur Safari pour ceux qui sont sur Apple ou sur l’appli Android.

Puis, il faut synchroniser le lecteur de livres numériques pour pouvoir écouter les audio books en local. L’écoute se fait grâce au Bluetooth. Il suffit d’appairer des écouteurs sans fil.



Le Player d’écoute est simple d’utilisation, on l’active très rapidement.

Sachez que Kobo estime qu’on peut télécharger environ 150 livres audio et/ ou 24 000 livres numériques, mais cela dépendra du poids réel des fichiers téléchargés.

Un stylet pour écrire sur les ebooks

Un stylet non fourni dans la liseuse permet d’écrire, de prendre des notes sur des fichiers ePub, Pdf, Word etc.

Kobo a voulu offrir cette possibilité aux lecteurs qui ont envie de surligner, prendre des notes, conserver et exporter le tout sur ordinateur. Le stylet est personnalisable : il est possible de choisir le type de stylo, la nuance, la taille du trait et de la gomme. Il a deux boutons situés sur le côté qui en facilite la manipulation.

Mais la Kobo Sage n’est pas taillée pour le travail comme la Kobo Elipsa (lire notre test) qui propose un écosystème de travail à part entière. Le stylus Kobo est à 39.99 euros.

Un étui qui sert de recharge à la liseuse

La Kobo Sage PowerCover protège l’écran tactile de la liseuse et permet de la recharger facilement. Grâce à une simple fixation magnétique, il suffit de glisser la Kobo Sage dans la PowerCover pour qu’elle se recharge à partir de la batterie intégrée. (vendue séparément).



La Kobo Sage est en précommande. La liseuse sera disponible le 19 octobre au prix de 289,99 euros Cliquez ici ou Cliquez ici pour la précommande