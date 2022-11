Ce jour-là, un livre pour parler de la perte d’un proche avec les enfants

Parler de la mort aux enfants n’est pas chose facile. « Ce jour-là » de Pierre-Emmanuel Lyet (Seuil Jeunesse) pourrait aider les jeunes lecteurs à partir de 4 ans à mieux accueillir la perte d’un proche.



Le petit garçon se souvient, sa grand-mère vient de mourir, tout le monde est triste et lui ne comprend pas bien ce qui arrive. Pour cette réception lugubre, sa mamie n’est pas là.

Alors il se souvient, et pense à tout l’amour qu’il porte à sa grand-mère, ses souvenirs avec elle, ses gentillesses, et sa jolie présence.



Ce jour-là, sa mamie chérie n’est plus, alors plutôt que de se décomposer il choisit de laisser voguer son imagination même s’il a du vague à l’âme.

La beauté des illustrations, la simplicité douce et tendre du propos de l’auteur, apaisent le lecteur quel que soit son âge.

Au Mali, lorsque quelqu’un décède on a l’habitude de dire « tu n ‘es pas morte, tu es tout simplement disparue… ». Ce petit garçon, choisit d’honorer la mémoire de sa grand-maman, avec respect, amour en ne gardant que le beau et le bon.

L’auteur a su parfaitement traduire, les chemins de pensées lorsqu’on perd un proche, rendant l’histoire de ce petit être touchante pour garder à jamais le souvenir des gens que l’on aime.

