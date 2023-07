Comment naissent les arbres – Le 1er livre jeunesse de Charles Berberian

Vous connaissez sûrement Charles Berberian, le bédéiste célèbre notamment pour Le Journal d’Henriette.

L’auteur publie aujourd’hui son premier livre à destination des enfants à partir de 4 ans. Il a écrit et réalisé les illustrations et le voyage vaut le détour.



L’histoire est douce et apaisante. Une maman se promène avec son petit garçon dans la nature. Curieux il l’interroge sur les arbres et la forêt. La maman répond tant bien que mal aux questions du garçonnet.

S’entame alors un dialogue à la fois simple et serein. Maman entre dans la forêt. Elle transporte un tout petit arbre, ils vont le planter ensemble, car elle veut honorer une promesse.



Comment naissent les arbres (La Martinière Jeunesse) est un livre magnifiquement illustré. Berberian dépeint l’histoire avec des pages très colorées et tantôt en noir et blanc et pour faire le lien, un petit rouge-gorge s’invite dans l’histoire. C’est superbe !



L’album n’est pas juste une déambulation poétique, il délivre un message sur l’importance de la nature et des relations familiales. Comment naissent les arbres est une belle réussite qui plaira aux jeunes lecteurs mais aussi aux parents. Cette parenthèse à la chlorophylle fait un bien fou et apporte son lot de réflexions et de douceur. A découvrir absolument !

