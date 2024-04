Le prix Galaxy Z Fold 5 fond au soleil, Samsung est en PLS

Le prix du Samsung Galaxy Z Fold 5 dégringole et ça fait du bien. Dépéchez-vous, il n’y en aura pas pour tout le monde.

Coût de chaud sur le Samsung Galaxy Z Fold 5. La température monte et son prix rétrécit. C’est le moment de l’acheter d’autant plus qu’il bénéficie des dernières fonctions Galaxy AI.

Vous allez pouvoir toucher du doigt pour une modique somme l’intelligence artificielle de Samsung et l’un des plus beaux smartphones pliants du marché. Le Samsung Galaxy Z Fold 5 avec 12/512Go est vendu sur le site Samsung il est plus cher.

C’est une somme rondelette mais grâce à cette offre spéciale le prix du smartphone pliant s’écroule à 1489€. Vous économisez 350€. C’est déjà une bonne mais ce n’est pas tout. Vous repartez avec un chargeur 25W. N’hésitez pas.

