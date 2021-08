Coucou une collection de livres d’éveil pour les petits - IDBOOX

Coucou Ours et Coucou Pomme sont deux livres parfaits pour éveiller la curiosité des bébés.

Ces livres tout-carton avec des tirettes, des volets à manipuler et un miroir sont ludiques et tellement mignons.



Accompagné de papa ou de maman, l’enfant découvre la nature et les animaux, s’amuse à dénicher ce qu’il y a de caché sous l’illustration principale et manipule tout ce petit monde enchanté.



Merci à Ingela P. Arrhenius, Camilla Reid et aux éditions Gründ pour ces si jolis livres qui vont contribuer à faire grandir les petits curieux !

